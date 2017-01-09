Kara Kartal, Mario Mandzukic'in peşinde!
Samuel Eto'o için Antalyaspor'un kapısını aşındıran fakat Antalyaspor yönetimi ile anlaşamayan Beşiktaş'ta forvet pozisyonu için yeni hedef Juventus forması giyen Mario Mandzukic oldu.
Milliyet'in haberine göre; Mandzukic'in menajeriyle iki gün önce Antalya'da yemek yiyen Başkan Fikret Orman'ın bu isme daha sıcak baktığı öğrenildi.
Mandzukic, Budkivsky, Martinez ve Pratto isimlerini ön plana çıkartan Beşiktaşlı idareciler daha fazla vakit kaybetmeden golcü transferini sonlandırmaya çalışacak.
55 maçta 17 gol attı
Juventus, Mario Mandzukic'i 2015-16 sezonunun başında 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den transfer etmişti. 30 yaşındaki Hırvat forvet geride kalan 1.5 sezonda 55 resmi maçta forma giyerken rakip filelere 17 gol gönderdi.
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