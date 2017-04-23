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Kara Kartal, o transferden vazgeçti!

Kara Kartal, o transferden vazgeçti!.13647
  • Giriş : 23.04.2017 / 16:42:00

Beşiktaş Kulübü açıkladı. Pooh Jeter transferinden vazgeçildi.

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Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu önemli bir açıklamada bulundu. Kumuşoğlu Jeter transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

Cihat Kumuşoğlu; “Pooh Jeter’ı Çin liginin bitmesinin ardından geçtiğimiz hafta İstanbul’a getirdik. 1 hafta kendisini en iyi şekilde misafir ettik. Bu sürede karşılıklı olarak memnuniyet hep üst seviyede oldu. Takımımızın şu anda ligde bulunduğu konum ve başarısı herkesin takdirini kazanmış durumda. Sezon başından beri zaman zaman transfere ihtiyacımız olsa da hiçbir takviye yapmadan takım içindeki ahengi bozmayarak bugünlere kadar geldik. Bu durumu da göz önüne alarak mevcut kadromuz ile sezonu tamamlama kararı aldık.” şeklinde konuştu.

Kumuşoğlu, sözlerine “FIBA’da ihtilaflı dosyalarımız var, Pooh Jeter’ı transfer etmek için anlaşma yolundan vazgeçip kimseye fazladan para vermek istemedik. Sonuçta Beşiktaş’ın haklarını korumak zorundayız.” şeklinde devam etti.

Cihat Kumuşoğlu, Pooh Jeter’la imzalanan sözleşme hakkındaki soruya ise ‘Pooh Jeter’la aramızda bir iyi niyet durumu var, kendisiyle bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.’ şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.

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