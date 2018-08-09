Kara Kartal, Vida için son rakamı belirledi
Beşiktaş'ın iyi bir fiyata satmayı düşündüğü oyuncu Domagoj Vida için istenen son rakam 25 milyon euro olarak açıklandı.
Hırvat futbolcu için Arsenal ile West Ham United’la temas halinde bulunan Beşiktaş, İngiltere’de transfer döneminin bu gece yarısı bitmesi sebebiyle işi gün bitmeden tamamlamayı umuyor. 29 yaşındaki savunmacı için 25 milyon Euro’luk değer belirleyen Siyah-Beyazlılar, Ada’dan beklediği seviyede bir teklif alamazsa rotasını Fransa olarak belirleme kararı aldı.
Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde bedelsiz olarak katılan Domagoj Vida, yarım dönemde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Dünya Kupası’nda da şov yapmıştı. Dev turnuvada Hırvatistan Milli Takımı’yla ikincilik yaşayan Vida, transfer döneminin gözdesi olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu için; Arsenal ve West Ham United’ın ilgilendiği iddia edilmişti.
Premier Lig’de bugün gece yarısında bitecek olan transfer dönemi öncesindeSiyah-Beyazlılar’da Vida konusunda büyük bir beklenti hakim...
Deneyimli futbolcu için son olarak 25 milyon Euro’luk değer belirleyen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu 2 kulübe ek olarak diğer Ada temsilcilerinden de öneri beklediği kaydedildi.
Geçen hafta menaceri Uğur Avadan’la birlikte soluğu Asbaşkan Umut Güner’in yanında alan Vida, geleceğiyle ilgili olarak beklentilerini aktarmıştı. Başarılı futbolcu, “Beşiktaş’ta efsane olmak istiyorum” ifadelerini kullansa da kulübün çıkarları doğrultusunda iyi bir teklif halinde gidebileceğini belirtmişti.
Bu gelişme sonrasında çalışmalarını sürdüren yönetim, bu akşama kadar Ada’dan gelecek resmi teklifi bekleyecek. Eğer İngiltere’den beklenen seviyede bir öneri gelmezse Beşiktaş Yönetimi, rotası Fransa Ligi’ne çevirecek. Monaco, Paris Saint-Germain ve Lyon’un radarında bulunan yıldız oyuncu için İngiltere defteri açılmadan kapanırsa yeni hedef burası olacak.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda 10 numara ve forvet transferleri için de girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu 2 bölgeyi Domagoj Vida’nın satışından gelecek parayla yapmayı hedefliyor. Yönetim, Vida’yı bugün Ada’ya gönderirse daha önceden anlaşılan futbolcularla kadrosunu güçlendirecek.
FANATİK
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