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Karabük'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Karabük'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı.18868
  • Giriş : 12.01.2017 / 15:38:00

FETÖ soruşturması kapsamında 12 asker gözaltına alındı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük'te yürütülen operasyonda 12 asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 asker Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Karabük ile birlikte İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılan, 5'i muvazzaf olan 12 subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve er gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan M.T., B.B., A.D., M.E.Ç., A.K., M,Ç., L.Ö., N.Y., T.S., H.B., M.K. ve B.U., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürdürülüyor.

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