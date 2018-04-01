Facebook Twitter Rss

Karabük'ten acı haber: 2 asker şehit

Karabük'ten acı haber: 2 asker şehit.30844
  • Giriş : 01.04.2018 / 20:53:00
  • Güncelleme : 01.04.2018 / 21:03:11

Karabük’ün Yenice ilçesinde cezaevi aracı şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 asker şehit düştü, çok sayıda asker yaralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kaza, Karabük’ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu İncebakacaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Dün akşam meydana gelen trafik kazasında vefat eden Hüsnü Kalaycı’nın cezaevinde olan kardeşi, ağabeyinin bugünkü defin törenine tutuklu kaldığı cezaevinden izin alarak katıldı.

Cenazenin ardından tutuklu mahkum Gurbet Kalaycı’nın bulunduğu cezaevi aracı, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit düştü. Aralarında mahkum ve askerlerin bulunduğu çok sayıda yaralı var.

Olayın meydana geldiği kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HABERTÜRK

Afrin'de askeri araç mayına çarptı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump geç kaldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Erdoğan: Sen çok zayıf ve garipsin

Erdoğan: Sen çok zayıf ve garipsin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlara seslendi.

 

Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!

Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!

Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerimize hain bir saldırı yapıldı.

Fransa'dan Ankara'yı kızdıracak açıklama

Fransa'dan Ankara'yı kızdıracak açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama yaptı.

 

Melih Gökçek yanmaz demişti!

Melih Gökçek yanmaz demişti!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yanmaz dediği yerde yangın çıktı.

Tosuncuk'un kedicik merakı!

Tosuncuk'un kedicik merakı!

Çiftlik Bank CEO'sunun Adnan Oktar'ın kediciklerine olan tutkusu ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya