Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi: 0-0
Süper Lig'de haftanın ilk karşılaşması beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de 1 haftalık aranın ardından 28. hafta mücadelesinde Karabükspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmayınca her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 sona erdi.
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