Karabükspor Teknik Direktörü istifa etti!
Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ardından istifa ettiği öğrenildi.
Kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Karabükspor'da teknik direktör Erkan Sözeri yönetime istifasını sundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sözeri, ''Başkandan affımı isteyeceğim'' dedi ve istifa haberini doğruladı.
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