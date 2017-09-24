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Karabükspor Teknik Direktörü istifa etti!

Karabükspor Teknik Direktörü istifa etti!.17626
  • Giriş : 24.09.2017 / 16:45:00

Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin istifa ettiği öğrenildi.

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Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ardından istifa ettiği öğrenildi.

Kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Karabükspor'da teknik direktör Erkan Sözeri yönetime istifasını sundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sözeri, ''Başkandan affımı isteyeceğim'' dedi ve istifa haberini doğruladı.

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