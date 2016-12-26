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Karacaoğlu anıldı, aşıklar atıştı

Karacaoğlu anıldı, aşıklar atıştı.23350
  • Giriş : 26.12.2016 / 16:02:00

Karacaoğlan'ı Anma ve Aşıklar Şöleni'nde kardeşlik türküleri söylendi, aşıklar atıştı.

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Sivaslı Aşık Recep Ateş'in, Ortadoğu'da yaşanan insanlık dramına yazdığı şiir salondan büyük alkış aldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği (MİYSAD),  Mut İlçe Derneği (MUTDER) ile birlikte Anadolu'nun halk ozanlarından Karacaoğlan'ı düzenlediği bir programla andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Türkiye'nin önde gelen aşıkları da dinleyenlere türkü ziyafeti sundu.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ, AŞIKLAR ATIŞTI

Gecede; Aşık Cemal Divani, Aşık Sıtkı Eminoğlu, Aşık Selahattin Kazanoğlu, Aşık Erol Coskunoğlu, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Recep Ateş, Aşık Şahin Turgutoğlu, Aşık Baki Çetin, Aşık Erdal Uysal, Aşık Sade Demir ve Aşık Serhan Uşan, ustaları Karacaoğlan'dan ve Anadolu'nun dört bir yanından türküler seslendirdiler. Aşıklar, söyledikleri türkülerin yanı sıra ellerinde sazlarıyla sahnede bir geleneği yaşatarak keyifli şekilde atıştılar.

SİVASLI AŞIĞIN 'ORTADOĞU' ŞİİRİ ALKIŞ ALDI

Sivaslı Aşık Recep Ateş, Ortadoğu'da yaşanan insanlık dramına yazdığı bir şiirle dikkat çekti. Aşık Ateş'in "Filistin'in zulmünü sözünen durdurdular , Yahudi yandaşları IŞİD'i kurdurdular, Silahlayıp kardeşi kardeşe vurdurdular, Uçaklardan atılır bombalar ardı ardına, Müslüman Ortadoğu düşmüş canı derdine..." dizeleri salondan büyük alkış aldı. Gecede ayrıca Türkiye'de ve tüm mazlum coğrafyada yaşanan olaylarda şehit olanlara dualar okundu. 

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