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Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem!.19030
  • Giriş : 04.01.2018 / 15:50:00

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumundan açıklama geldi.

Depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

Plav'ın yanı sıra Gusinje, Andrijevici, Berane ve başkent Podgorica'da da hissedilen deprem nedeniyle özellikle Plav ve Gusinje'de yaşayan vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Plav şehrindeki bazı eski yapıların duvar ve bacalarında çatlaklar oluştu.

TRT

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