Karadan yürütülen gemi için yollar kapatıldı!
81 kişilik kapalı, 74 kişilik açık bölümü olmak üzere toplam 155 yolcu kapasiteli Akşemsettin Gemisi, yeterli talep olmadığından dolayı bir turizm şirketine satıldı.
Orhangazi Gölyaka'da, 100 tonluk bir vinç ve 20 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla karaya çıkarılan gemi, 96 tekerlekli özel bir taşıma aracına yüklendi.
Gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılan Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki 20 kilometrelik yolu kullanılarak hareket ettirilen gemi, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Gemlik Körfezi'ne getirildi.
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