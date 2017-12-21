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Karadayı ve Bir'e müebbet!

Karadayı ve Bir'e müebbet!.20724
  • Giriş : 21.12.2017 / 12:03:00

Genelkurmay Başkanı Karadayı ve 2. Başkan Çevik Bir için karar çıktı.

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Büyüyen Beşik

28 Şubat davasında önemli gelişme. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve 2. Başkan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanıklı davada karar açıklandı.

Refahyol hükümetini devirmeye TSK'daki tüm unsurların katıldığını belirten savcı, cezaların en üst seviyeden verilmesini istedi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

39 sanığın ise beraati istendi. Yargılama sürecinde hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki dava ise düştü.

NTV

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