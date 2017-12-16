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Karadeniz Fırtınası esmeye devam ediyor!

Karadeniz Fırtınası esmeye devam ediyor!.14929
  • Giriş : 16.12.2017 / 22:26:00

Rıza Çalımbay yönetiminde iyi bir form yakalayan Trabzonspor, Bursaspor'u da mağlup etti.

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Sepet Beşik

Trabzonspor'un Rıza Çalımbay önderliğindeki müthiş gidişatı sürüyor....

6. haftada Bursaspor'u konuk eden bordo mavililer rakibini Yusuf Yazıcı'nın harika golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet serisini beş maça, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Fırtına bu yedi maçta 6 galibiyet elde ederken bir kez berabere kaldı.

Bursaspor ise geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Trabzonspor’a da aynı skorla mağlup oldu. Paul Le Guen yönetiminde 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yaşayan konuk ekip üst üste ikinci kez yenildi.

Ev sahibi, maç fazlasıyla 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken Bursaspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.

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