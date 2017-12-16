Karadeniz Fırtınası esmeye devam ediyor!
Trabzonspor'un Rıza Çalımbay önderliğindeki müthiş gidişatı sürüyor....
6. haftada Bursaspor'u konuk eden bordo mavililer rakibini Yusuf Yazıcı'nın harika golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet serisini beş maça, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Fırtına bu yedi maçta 6 galibiyet elde ederken bir kez berabere kaldı.
Bursaspor ise geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Trabzonspor’a da aynı skorla mağlup oldu. Paul Le Guen yönetiminde 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yaşayan konuk ekip üst üste ikinci kez yenildi.
Ev sahibi, maç fazlasıyla 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken Bursaspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.
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