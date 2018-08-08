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Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı.14167
  • Giriş : 08.08.2018 / 15:37:00

Karadeniz sahil yolunda ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı üstüne uyarı yaptığı şiddetli yağışlar Ordu'da taşkına yol açtı. Yıkılma riskine karşı köprü trafiğe kapatılırken, Karadeniz sahil yolunda ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.

Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

TRT

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