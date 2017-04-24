Karagül dizisinin oyuncuları yeniden bir arada
Başrollerini Mesut Akusta, Ece Uslu ve Şerif Sezer’in paylaştığı Karagül dizisinin oyuncularından, ‘Can Atak, Bülent Polat, Mert Yazıcıoğlu ve Hülya Duyar’ Taksim Melekler Kahvesi’nde geçtiğimiz gün bir araya geldi.
Kahve içip, sohbet eden ünlü isimler fal da baktırdı.
‘BANA UĞURLU GELİYOR’
Melekler Kahvesi’nin kendisine uğurlu geldiğini belirten oyuncu Bülent Polat, ‘Kahvemi içtikten sonra Avşar Film ile yeni bir proje için görüşmeye gideceğim. Burası bana her zaman uğurlu gelmiştir. İnşallah güzel bir proje ile ekranlara döneceğim.’ dedi.
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