Facebook Twitter Rss

Karagül dizisinin oyuncuları yeniden bir arada

Karagül dizisinin oyuncuları yeniden bir arada.20163
  • Giriş : 24.04.2017 / 13:14:00

Fox TV’nin uzun soluklu projelerinden biri olan ‘Karagül’ dizisinin oyuncuları uzun bir aradan sonra ilk defa Melekler Kahvesi’nde bir araya gelerek kahve keyfi yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başrollerini Mesut Akusta, Ece Uslu ve Şerif Sezer’in paylaştığı Karagül dizisinin oyuncularından, ‘Can Atak, Bülent Polat, Mert Yazıcıoğlu ve Hülya Duyar’ Taksim Melekler Kahvesi’nde geçtiğimiz gün bir araya geldi.

Kahve içip, sohbet eden ünlü isimler fal da baktırdı.

‘BANA UĞURLU GELİYOR’

Melekler Kahvesi’nin kendisine uğurlu geldiğini belirten oyuncu Bülent Polat, ‘Kahvemi içtikten sonra Avşar Film ile yeni bir proje için görüşmeye gideceğim. Burası bana her zaman uğurlu gelmiştir. İnşallah güzel bir proje ile ekranlara döneceğim.’ dedi.

Yeni monitör serisini piyasaya çıkıyor

Söz vermişti! İşte Alişan'ın sevgilisi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'Hayır' oyu veren polis ve askerlere tepki

'Hayır' oyu veren polis ve askerlere tepki

Yeni Akit Gazetesi, Doğu'da "hayır" oyu veren polis ve askerlere tepki gösteren bir haber hazırladı.

Mehmet Tezkan'dan Bahçeli'ye jet cevap

Mehmet Tezkan'dan Bahçeli'ye jet cevap

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerine hemen cevap verdi.

 

Recep İvedik 5'ten izlenme rekoru!

Recep İvedik 5'ten izlenme rekoru!

Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 5, tüm zamanların izlenme rekorlarını kırdı.

Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?

Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Poyraz Karayel için dizinin senaristi Ethem Özışık'tan 'final'

 

Yılın en medyatik ismi Acun Ilıcalı oldu

Yılın en medyatik ismi Acun Ilıcalı oldu

2016 yılında sanat ve eğlence dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu.

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017" yarışma başvur


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya