Karaman'da yangın faciası: 3 ölü
Korkunç olay Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşandı. Meydana gelen yangında evde bulunan baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.
2 katlı kerpiç evde çıkan yangına tavanın çökmesi sonucu, 2 kız ve onları kurtarmak için eve giren baba can verdi.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Ermenek İlçesi Gülpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Ermenek Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve eşini geçen yıl kaybeden 48 yaşındaki Kemal Sağlam'ın, 2 kızıyla oturduğu altı ahır olarak kullanılan 2 katlı kerpiç evinin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken, uyanan Kemal Sağlam kendini dışarı attı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ancak, toprak ve ahşaptan oluşan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve 2 kızı yaşamını yetirdi.
KAR NEDENİYLE İTFAİYE GÜÇLÜKLE GELDİ
Sokakların dar ve karla kaplı olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişikteki 2 iki eve daha sıçradı. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken, baba ve iki kızının en kaz altında kalan cesetlerinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.
Kemal Sağlam'ın eşi Ayşe Sağlam'ın 1 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Kızlardan Zeynep'in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru'nun da 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.
SABAH
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