Facebook Twitter Rss

Karamollaoğlu bırakacak mı?

Karamollaoğlu bırakacak mı?.19673
  • Giriş : 28.06.2018 / 15:31:00

SP lideri Karamollaoğlu'nun başkanlığı bırakacağı iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde istediğini elde edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevinden istifa edeceği iddia edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim" diye konuştu.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin oylarıyla CHP'nin Meclis'e vekil göndermesini ittifakın gereği olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur." diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız." dedi.


Karamollaoğlu, CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet Partililere yönelik bir başka soruya, "Onlarla ilgili de yemin töreninden sonra konuşacağız. Belki başka partilerde aday gösterilmiş olanların içinde bize katılacak olan arkadaşlarımız olabilir." yanıtını verdi.

Parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine de Karamollaoğlu, "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim." diye konuştu.

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki soruyu yanıtlarken, mahalli seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.

HÜRRİYET

İşte Beşiktaş'ın istediği Aboubakar'ın ücreti

Acun'un gözlerinin neden şiş olduğu anlaşıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeni kabine için tarih verildi!

Yeni kabine için tarih verildi!

Yeni kabineyi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

İYİ Parti'de 12 istifa!

İYİ Parti'de 12 istifa!

Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti karıştı.

 

Hamzaçebi: İnce'yi aday gösteren Kılıçdaroğlu

Hamzaçebi: İnce'yi aday gösteren Kılıçdaroğlu

CHP'li Hamzaçebi, Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması geldi.

 

AK Parti MKYK Cuma günü toplanacak

AK Parti MKYK Cuma günü toplanacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cuma günü toplanacak.

Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa tartışmasına açıklık getirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya