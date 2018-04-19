Facebook Twitter Rss

Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile görüşecek

Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile görüşecek.17506
  • Giriş : 19.04.2018 / 12:09:00
  • Güncelleme : 19.04.2018 / 12:15:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması siyeseti hareketlendirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek.

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.

Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" karşılığını vermişti.

TRT

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı

Tüm detayları ile Termal Hot Shapers nedir?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İlk açıklama! İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı

İlk açıklama! İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı

İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu.

Akşener'den hükümete sert tepki!

Akşener'den hükümete sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hükümete sert sözlerle yüklendi.

 

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim ile ilgili açıklama yaptı.

HDP'den erken seçim için açıklama geldi

HDP'den erken seçim için açıklama geldi

Etken seçim ile ilgili HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'den açıklama geldi.

 

Akşener kurmaylarını topladı

Akşener kurmaylarını topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarını topladı.

Demirtaş'tan Bahçeli'ye yanıt

Demirtaş'tan Bahçeli'ye yanıt

Selahattin Demirtaş, MHP lideri Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya