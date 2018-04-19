Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması siyeseti hareketlendirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek.
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.
Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" karşılığını vermişti.
TRT
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