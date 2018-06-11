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Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması.13907
  • Giriş : 11.06.2018 / 11:35:00

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması geldi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık süreci ile ilgili açıklama yaptı ve 'İttifak yoksa beni de mazur görün' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmaya hazırlanan Abdullah Gül, ittifakın tamamen sağlanamaması nedeniyle bu adımdan vazgeçti.

Konuyla ilgili detayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilk kez ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Gül'e teklifi götürdüm. Kendisi de çatı aday olmasının faydalı olacağını söyledi.

"İTTİFAK YOKSA BENİ MAZUR GÖRÜN"
Kılıçdaroğlu ve Akşener'e konuyu götürdüm. Akşener başlangıçtan beri aday olacağını ve geri dönmesinin doğru olmayacağını belirtti.

Gül de ittifak yoksa beni de mazur görün dedi."

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