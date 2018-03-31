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Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması.16636
  • Giriş : 31.03.2018 / 13:28:00

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması geldi.

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Sepet Beşik

Olay yaratan poz için açıklama. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur'da 'sol yumruk' ile verdiği poz ile ilgili açıklama yaptı ve kalabalığı görünce gaza geldiğini söyledi.

SP Lideri, "Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim." diye konuştu.

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