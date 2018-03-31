Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması
Olay yaratan poz için açıklama. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur'da 'sol yumruk' ile verdiği poz ile ilgili açıklama yaptı ve kalabalığı görünce gaza geldiğini söyledi.
SP Lideri, "Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim." diye konuştu.
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