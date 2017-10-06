Karar açıklandı! Disiplin Kurulu, ceza yağdırdı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kızılcabölüksporlu 6 futbolcuya Ankara Adliyespor'la geçen hafta oynanan olaylı maç sonrası ceza verildi.
Kurul, futbolculardan Mertcan, Taygun, Serkan ve Gökhan'a 2'şer, Ramazan ve Sedat'a ise birer maç ceza verdi. Antrenör Seyfettin Kurtulmuş, 5 maç hak mahrumiyeti ve 1500 TL'yle cezalandırıldı. Kulübe de saha olayları nedeniyle 2 bin 500 TL ceza kesildi. Ankara Adliyesporlu oyunculardan Onurcan 6, Serkan Şirin, Deniz, Oğuzhan, Caner, Mustafa Serkan ve Celal ise 2'şer maç müsabakalardan men cezası aldı. Adliyespor'un uzatma dakikalarının sonunda attığı golle 1-1 biten maç sonrası iki takım futbolcuları sahada birbirlerine girmişti.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Tudor'dan yönetime: 9 futbolcuyu gönderelim
Teknik Direktör Tudor, takımda istemediği isimleri yönetime bildirdi.
Arda Turan açıkladı: İşte bu beni zorluyor
Milli futbolcu Arda Turan, takımı ve geleceği hakkında konuştu.
Fenerbahçe'ye Aleyna Tilki şoku! Tepki geldi
Fenerbahçe-Banvit maçında Aleyna Tilki'nin şarkısı çalınca ortalık karıştı.
Beşiktaş, Anderson Talisca'nın tapusunu alacak
Beşiktaş, Anderson Talisca'nın tapusunu almak için harekete geçti.
Aziz Yıldırım: Beklediğimiz gibi başlamadık!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımı ile ilgili açıklama yaptı.