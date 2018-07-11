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Karar verildi! Galatasaray Adası yıkılıyor!

Karar verildi! Galatasaray Adası yıkılıyor!.25450
  • Giriş : 11.07.2018 / 13:05:00

Galatasaray Adası'nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı.

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Sepet Beşik

Galatasaray Adası'nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de geçen yıl adada yıkım gerçekleştirmişti.

Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada’ya gitti. Geçtiğimiz haftalarda Ada’daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı. Bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada’ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü.

TRT

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