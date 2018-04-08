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Karara tepki gösterdi, pazubandını fırlattı!

Karara tepki gösterdi, pazubandını fırlattı!.24053
  • Giriş : 08.04.2018 / 09:23:00

Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin, Beşiktaş maçında oyundan alınmasına çok sert tepki gösterdi.

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Sepet Beşik

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Göztepe’de, kaptan Selçuk Şahin oyundan alınırken sinirlerine hakim olamadı.

Maça ilk 11’de kaptan olarak başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2-0 sona eren ilk yarının ardından ikinci yarı başladıktan 5 dakika sonra oyundan alındı.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın bu kararına sinirlenen Selçuk Şahin, kaptanlık pazubandını yere fırlatırken kendisini sakinleştirmeye çalışan yardımcı antrenörü itti.

Kendisine elini uzatan Tamer Tuna’ya karşılık vermeyen Selçuk Şahin’in takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği görüldü.

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