Kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılıyor
Büyük umutlarla Türkiye'ye getirilen ama beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Brezilyalı futbolcu Josue'nin Galatasaray'dan gitmek istediği ortaya çıktı.
Porto da Galatasaray'da fazla oynamadığı için Brezilyalı futbolcuyu geri istiyor. Galatasaray'ın ise bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
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