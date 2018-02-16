Karatay: Fransız ihtilalinin sebebi tuzdur
Yaptıkları ve söyledikleriyle gündeme oturan ünlü Kardiyoloji uzmanı Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin halkı tuzsuz bırakmak olduğun söyledi.
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi" dedi.
Yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’nin tanıtım toplantısında konuşan Karatay, ilginç açıklamalarda bulundu. Karar Gazetesi'nden İnci Döndaş'ın haberine göre Karatay, şunları söyledi:
"Çok şaşıracaksınız şimdi yine ama tansiyonu yükselten şeker. İnsülin direncinin başlamış olmasından dolayıdır. Vücutta tuz eksilince tüm organizma altüst oluyor, birçok hastalık aşırı tuzsuz beslenmeyle gelişiyor. Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. İlk kez söylüyorum, Fransız İhtilali’nin en büyük sebebi halkı tuzsuz bırakmaktı. Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi. Halk yiyeceklerini bütün yıl muhafaza etmek için doğal kaya tuzu kullanıyordu. Halk için altından daha kıymetliydi. Bir de 10 bin yıl önce Çin’deki tabletlerde kristal kaya tuzunun sağlığa anlatılıyor. 10 bin yıl önceki lafı şimdi söylüyorum. Dünyada tansiyon yüksekliği ve kalp hastalığından ölüm oranlarının en düşük olduğu bilinen Japonya, Fransa, Norveç ve Güney Kore gibi ülkelerde aşırı miktarda tuz tüketilmektedir."
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Dikkat! Kuşkonmaz kanseri hızlandırıyor
Vücutta detoks etkisi yaptığı için tüketilen kuşkonmaz ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı.
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Canan Karatay'dan doğal botoks tarifi!
Sevilen doktor Canan Karatay, kadınlara güzellik önerilerinde bulundu.