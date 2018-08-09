Karatay: Millet devrim yaptığımı görüyor
İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men edildiği iddialarını yalanladı ve milletin her şeyin farkında olduğunu, devrim yaptığını söyledi.
Hürriyet'te Ayşe Arman'a konuşan Karatay, "Biraz daha az konuşsam iyi olacak, diye düşünüyor musunuz?" sorusuna "Yok canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak! Binde birini ancak söylüyorum, bakın neler oluyor. Ama alıştık, bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor" yanıtını verdi.
Karatay, 'meslekten men edildiği' yolundaki yayınların kafa karışıklığına yol açtığını belirterek "Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Soru soruyor en azından. Bundan da huzursuz ve tedirgin olan hekimler var. Halk uyandı, halk gerçeği gördü. Mesela ben ne dedim? "'umurta yenebilir' dedim. E senelerdir 'Yumurta yemeyin' demiş bunlar. Şimdi birisi çıkıyor, 'Yumurta yiyin' diyor. Noluyor? Onlar 'Şimdi ben hastama ne diyeceğim?' diyor. Hasta gidiyor sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım. O yüzden benden hoşlanmıyorlar" dedi.
Polemikçi biri olmadığını ifade eden Karatay, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir kere polemikçi değilim, bu konuda anlaşalım. Polemikle alakası yok, ben gerçek bilim anlatıyorum. Mesela diyorum ki 'Ekmek yemeyin. Ekmek şekerdir! Şeker hastalarına da verilmemesi lazım'. Fakat senelerce verildi, hala veriliyor. Diyabet hastalarının listesinde 8-10 dilim ekmek var. Ben 'Ekmek yemeyin' deyince ve bunlar hala listeye yazmaya devam ettikçe hasta soruyor, çünkü kafası karışıyor. Ben onların işini bozuyorum. O yüzden bana hücum ediyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Ama Mustafa Kemal ne diyor? 'İdare-i maslahatçılar esaslı devrim yapamazlar'. Oysa, millet benim devrim yaptığımı görüyor. Bunu ben söylemiyorum, herkes söylüyor."
HÜRRİYET
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