Facebook Twitter Rss

Karatay: Şeker ve kanser genetik değil!

Karatay: Şeker ve kanser genetik değil!.12359
  • Giriş : 09.03.2018 / 17:06:00
  • Güncelleme : 09.03.2018 / 17:12:46

Ünlü Profesör Doktor Canan Karatay, şeker ve kanser hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ekranlarda ve gazetelerde görmeye alışık olduğunuz ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, diyabet ve kanser hastalığı ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Karatay, 2 hastalığın da genetik olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği programa katıldı. Programa İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Ayrıca üniversitesinin fuaye alanında Çek ressam ve grafik sanatçısı Mucha’nın ‘kadın’ konulu eserleri sergiye açıldı.

Karatay öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Konferansın yapılacağı salon öğrencilere dar geldi. Bir kısım öğrenci Karatay’ı dinlemek amacıyla sahneye kadar taştı. Prof. Dr. Canan Karatay, diyabet (şeker) ve kanser hastalığının bilinenin aksine genetik değil, yanlış beslenme ve zararlı besinlerden dolayı ortaya çıktığını söyledi. Karatay, bu hastalıklardan doktor kontrolünde kurtulabilineceğinin altını çizdi.

Karatay, “Bu hastalıklar 1980’den sonra mantar gibi arttı. Son 20-25 senede artan hastalıklar genetik olur mu? Bu nasıl olur; genler mutasyona uğrarsa olur. Genlerin mutasyona uğraması da 150-200 sene alır” dedi.

Bu hastalıkların genetik olmadığını, yanlış yaşam ve beslenme biçiminden kaynaklandığını söyleyen Karatay, “Şeker hastası olunca hayat boyu çekmiyorsunuz. Doktor kontrolünde ilaçlarını bırakan çok şeker hastası var” şeklinde konuştu.

Türkiye’de çok aşırı ekmek kullandığının altını çizen Karatay, “2006 yılında Dünya Sağlık Organizasyonu’nun raporu var elimde. Diyor ki; Türkiye’de yılda kişi başına en az 200 kilo ekmek tüketiliyor. Kusura bakmasınlar Türkiye’de en kötü cins ekmek üretiliyor. Ve rapor diyor ki; Türkiye’de ekmek tüketimi azaltılırsa görülen bu hastalıklar yüzde 30 azalır” ifadelerini kullandı.

Karatay, şekersiz içeceklerin içerisinde zehir olduğunu ve diyabet hastalığına sebebiyet verdiğini kişinin beynini ve kişiliğini bozduğunu öne sürdü.

Prof. Dr. Karatay, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara pirinç ve makarna pişirmeyin uyarısında bulundu. Karatay, pirinç ve makarnanın içerisinde şeker bulunduğunu ve vücuda zarar verdiğini belirtti. Karatay, meyvenin de içerisinde şeker olduğundan dolayı yenmemesi gerektiğini söyledi.

Endüstriyel gıdaların en zararlı gıdalar olduğunu belirten Karatay, “Endüstriyel gıdalar en kötü gıdalardır. Çünkü endüstri sizi beni düşündüğü için üretmiyor neyi düşünüyor; cebini düşünüyor. Böyle düşünün. Doğal bir şeyin ilan edildiğini gördünüz mü? Bir kuzu çıkıp da televizyonda benim etimi yağımı yiyin diyor mu?” dedi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu konuşmanın ardından Prof. Dr. Canan Karatay’a hediye takdim etti. Program sonrasında Prof.Dr. Karatay, üniversite korosunun daveti üzerine sahneye çıkarak şiir okudu. O anlar öğrenciler tarafından alkış topladı.

NTV

Beşiktaş'a parmağı kırılan Pepe'den müjde

92 öğretmene FETÖ'den gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

Meteoroji'den 6 il için uyarı geldi

Meteoroji'den 6 il için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

 

İstanbul'da termometreler -2'yi gösterdi

İstanbul'da termometreler -2'yi gösterdi

İstanbul'da soğuyan havalarla birlikte termometreler -2'yi gösterdi.

İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul'da korkutan görüntü

Yağması beklenen karın İstanbul'a bu akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.

 

Dikkat! Kuşkonmaz kanseri hızlandırıyor

Dikkat! Kuşkonmaz kanseri hızlandırıyor

Vücutta detoks etkisi yaptığı için tüketilen kuşkonmaz ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Meteoroloji'den İstanbul için açıklama!

Meteoroloji'den İstanbul için açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullu vatandaşları uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya