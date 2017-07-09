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Karayolundaki tellere 'sırıklı' çözüm

Karayolundaki tellere 'sırıklı' çözüm.26195
  • Giriş : 09.07.2017 / 11:01:00

Bingöl- Erzurum karayoluna düşen elektrik teli sürücülere korkulu anlar yaşattı.

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Bingöl-Erzurum karayoluna düşen elektrik tellerine müdahale edilmesi için çağrılan ekipler gecikince orada bulunan bir kişi kendi çözümünü üretti.

Karayolunun, Bingöl'ün Karlıova ilçesine 1 kilometre uzaklıktaki  Kızılçubuk Köyü'nde karayoluna düşen elektrik kablosu sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolunda seyahat eden sürücüler, yola düşen elektrik bulunabileceğinden endişe edilen kablonun kaldırılması için Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'ne haber verildi. Ekiplerin gecikmesi üzerine orada bulunan bir kişi, araç trafiğini sağlamak için ilginç bir çözüm buldu. Bu kişi bulduğu uzun bir sırık ile elektrik telini metrelerce yukarı kaldırarak altından araçların geçmesi sağlandı. Yaklaşık 2 saat sonra gelen ekipler teli oradan kaldırdı. 

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