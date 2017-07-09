Karayolundaki tellere 'sırıklı' çözüm
Bingöl-Erzurum karayoluna düşen elektrik tellerine müdahale edilmesi için çağrılan ekipler gecikince orada bulunan bir kişi kendi çözümünü üretti.
Karayolunun, Bingöl'ün Karlıova ilçesine 1 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk Köyü'nde karayoluna düşen elektrik kablosu sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolunda seyahat eden sürücüler, yola düşen elektrik bulunabileceğinden endişe edilen kablonun kaldırılması için Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'ne haber verildi. Ekiplerin gecikmesi üzerine orada bulunan bir kişi, araç trafiğini sağlamak için ilginç bir çözüm buldu. Bu kişi bulduğu uzun bir sırık ile elektrik telini metrelerce yukarı kaldırarak altından araçların geçmesi sağlandı. Yaklaşık 2 saat sonra gelen ekipler teli oradan kaldırdı.
DİĞER HABERLER
Kavurucu sıcaklar yeniden geliyor!
Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası kısa bir aranın ardından yeniden etkili olacak.
Teröristler polise saldırdı: 2 terörist etkisiz
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polise saldırmak isteyen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
16 bin polis görev yapacak!
Bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan miting dolayısıyla 16 bin polis görev yapacak.
İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!
Beykoz'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü i
Oğlunu kazada kaybetti, başından ayrılamadı
Motosikletle ağaca çarpması sonucu 20 yaşındaki oğlunu kaybeden anne, çocuğunun başında çaresizce ağ
Sınırda eller tetikte!
Suriye'in kuzeyinde yer alan YPG ve PYD'ye yönelik TSK bütün önlemlerini aldı.