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Kardak Kayalıklarında yeniden kriz başladı

Kardak Kayalıklarında yeniden kriz başladı.16679
  • Giriş : 02.01.2017 / 17:37:00

Yunanistan ile Türkiye arasında Kardak Kayalıkları yüzünden krizi yaşanıyor.

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Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında gerilim yükseldi. Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan kriz 2017'nin ilk günlerinde de devam etti.

Türk karasularına giren Yunan balıkçı 3 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından uzaklaştırılırken Yunan Sahil Güvenlik Botları'yla gerilim yaşandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'na aralık ayının başından itibaren Kilimli (Kalimnos) ve Leros Adaları'ndan balıkçılarla birlikte gelen üç Yunan Sahil Güvenlik botu, yeni yılın ilk günlerinde de bu tavrını sürdürerek, gerginliğe neden oldu.

Bugün saat 09.00 sıralarında, Yunan adalarından Kardak'a gelen 10 balıkçı teknesi, Çatal Adası ile Çavuş Adası arasındaki Türk karasularını ihlal etti.

Bunun üzerine bölgeye üç Türk Sahil Güvenlik botu geldi. Türk Sahil Güvenlik Botları, Yunan balıkçıların Kardak Kayalıkları'na ip atıp, bağlanmak istemesine engel oldu.

Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botları Türk karusalarından uzaklaştırıldı.

Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarının bölgede bekleyişi sürüyor.

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