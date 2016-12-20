Facebook Twitter Rss

Kardak'ta gerilim her geçen gün tırmanıyor

Kardak'ta gerilim her geçen gün tırmanıyor.13970
  • Giriş : 20.12.2016 / 16:11:00

Yunanistan ile Kardak kayalıkları konusunda gerilim tırmanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yunanlı balıkçıların Yunan sahil güvenlik botu ile Kardak kayalıklarına yaklaşması, Türk kara sularına girmesi gerginliği artırdı.

10 Yunanlı balıkçının ve sahil güvenlik botlarının Türk kara sularını ihlal etmesini önleyen Türk sahil güvenlik botlarına saat 12.30 sıralarında bir sahil güvenlik uçağı da eşlik etti. Bir süre Gümüşlük ile Kardak arasında uçan sahil güvenlik uçağı ardından Didim istikametine doğru yönelerek bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde başlayan gerginlik sırasında Türk ve Yunan botlarının zaman zaman burun buruna gelerek sabit şekilde dakikalarca beklediği ve botların üzerine çıkan askerlerin birbirleri ile konuştukları görüldü.

Erdoğan açıkladı! Bağlantıları çıktı

Ankara'da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.

Suikast günü annesini aramış

Suikast günü annesini aramış

Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.

 

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya