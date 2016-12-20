Kardak'ta gerilim her geçen gün tırmanıyor
Yunanlı balıkçıların Yunan sahil güvenlik botu ile Kardak kayalıklarına yaklaşması, Türk kara sularına girmesi gerginliği artırdı.
10 Yunanlı balıkçının ve sahil güvenlik botlarının Türk kara sularını ihlal etmesini önleyen Türk sahil güvenlik botlarına saat 12.30 sıralarında bir sahil güvenlik uçağı da eşlik etti. Bir süre Gümüşlük ile Kardak arasında uçan sahil güvenlik uçağı ardından Didim istikametine doğru yönelerek bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde başlayan gerginlik sırasında Türk ve Yunan botlarının zaman zaman burun buruna gelerek sabit şekilde dakikalarca beklediği ve botların üzerine çıkan askerlerin birbirleri ile konuştukları görüldü.
DİĞER HABERLER
Şike savcısının kardeşi tutuklandı!
Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.
Suikast günü annesini aramış
Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.
RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu
RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.
Can Dündar hakkında yakalama kararı
Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.