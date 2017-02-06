Kardak'taki Türk askeri Yunanlıları püskürttü
Kardak Kayalıklarına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonrası Yunanistan'la başlayan gerilim hala devam ediyor. Kardak'ta nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Yunan botunu geri püskürttü.
Bugün öğle saatlerinde Türk karasularını ihlal eden Yunan botu, Çavuşadası yakınlarına kadar geldi. Kardak kayalıkları çevresinde aralıksız olarak nöbetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Yunan botunu önce telsizle uyardı. Türk Sahil Güvenliğinin İngilizce olarak yaptığı “Şuan Türk karasularındasınız. Sınırınıza geri dönün” şeklindeki uyarılara aldırmadan tacizini sürdüren Yunan botu ile Türk askerleri arasında kovalamaca yaşandı. Yunan botunu ısrarla takip eden Türk Sahil Güvenlik güçleri, mesafeyi 20 metreye kadar da düşürerek sınır ihlali yapan botu geri püskürttü.
DİĞER HABERLER
'Yarın büyük bir deprem olabilir'
Bugün meydana gelen depremler yeni bir iddiayı da gündeme getirdi.
Bir yılda sigaraya 15 milyon ceza ödendi
İstanbul'da sigaraya ödenen para cezaları duyanları şaşırttı.
El Bab operasyonunda gelişme!
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli bir gelişme yaşandı.
Tecavüze uğramış hasta!
Mersin'de bulunan bir devlet hastanesinde ilginç bir tabela dikkatleri çekti.
Kılıçdaroğlu benzeriyle buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili ilk kez buluştu.