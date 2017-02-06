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Kardak'taki Türk askeri Yunanlıları püskürttü

Kardak'taki Türk askeri Yunanlıları püskürttü.16679
  • Giriş : 06.02.2017 / 15:44:00

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Kardak Kayalıkları krizi bitmiyor.

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Kardak Kayalıklarına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonrası Yunanistan'la başlayan gerilim hala devam ediyor. Kardak'ta nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Yunan botunu geri püskürttü.

Bugün öğle saatlerinde Türk karasularını ihlal eden Yunan botu, Çavuşadası yakınlarına kadar geldi. Kardak kayalıkları çevresinde aralıksız olarak nöbetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Yunan botunu önce telsizle uyardı. Türk Sahil Güvenliğinin İngilizce olarak yaptığı “Şuan Türk karasularındasınız. Sınırınıza geri dönün” şeklindeki uyarılara aldırmadan tacizini sürdüren Yunan botu ile Türk askerleri arasında kovalamaca yaşandı. Yunan botunu ısrarla takip eden Türk Sahil Güvenlik güçleri, mesafeyi 20 metreye kadar da düşürerek sınır ihlali yapan botu geri püskürttü.

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