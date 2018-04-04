Giriş : 04.04.2018 / 00:42:00

04.04.2018 / 00:42:00 Güncelleme : 04.04.2018 / 01:21:04

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.