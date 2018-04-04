'Karımı Gördünüz mü?' filmi gala yaptı
HABERAKTÜEL - 6 Nisan’da vizyona girecek filmin galasına filmin oyuncuları ile birlikte birçok sanatçı ve medya mensupları katıldı.
Haber Aktüel’den Muaz Kalaycı’nın sorularını yanıtlayan filmin oyuncuları, insanları mutlu edebilecek bir filmde oynadıklarını anlattı.
Haber Aktüel mikrofonlarına konuşan Ivana Sert, ilk kez bir film projesinde oynadığını belirterek filmde oynamaktan zevk aldığını söyledi. Filmin çok güzel olduğunu söyleyen Sert, Yeşilçam’ın usta oyuncuları ile çalışmanın eğlenceli olduğun kaydetti. “Su gibi akan bir film” çektik diyen Sert, filmde oynadığı kadının adının “Makbule” olduğunu söyledi.
Filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ise güzel bir sette, güzel oyuncularla oynadıklarını söyledi. Açıkalın, filmde “küfür” olmadığının altını çizerek gişe dertlerinin olmadığını ancak ortaya güzel bir iş koyduklarını belirtti.
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço ise filmin yolunun açık olmasını diledi. Güzel projelere imza atan bir ekibin ilk filmi olduğunu kaydeden Alço, filmdeki rolünü anlattı. Filmde bir otel sahibini canlandırdığını aktaran Alço, yeni projelerden de bahsetti.
Son günlerde gündemde olan “Mevlana” rolünden de bahseden Alço, İngilizce ve Türkçe olarak senaryonun kendisine geldiğini söyledi. Yapımcısının Amsterdam’dan geldiğini söyleyen Alço, yapımda Türkiye’den sadece kendisinin olacağını söyledi. Alço, “Mevlana” ve “Şems”i oynama noktasında ikilemde kaldıklarını ve sonunda Mevlana’yı oynamaya karar verdiğini belirtti.
Yeşilçam’ın “Tecavüzcü Coşkun” ismiyle nam salan bir diğer ünlü ismi Coşkun Göğen de filmin oyuncularından. Göğen, esprili söyleşide filmde dans ettiğini söyledi. İzleyicileri sinemaya davet eden Göğen, çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Filmin konuk oyuncusu Arda Kural da uzun zamandan sonra ilk kez bir film projesinde yer aldığını belirterek hayatına ticaret ile devam etmek istediğini söyledi.
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