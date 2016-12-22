Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!
Rusya'da büyükelçi cinayeti konuşulmaya devam ediyor. Peskov, Ankara'daki büyükelçi cinayeti ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Peskov'a göre Karlov'a saldırmakla Rusya'ya saldırmak arasında hiç bir fark yok.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, Karlov'un öldürülmesine ilişkin olarak, "Bir büyükelçiye saldırmak kesinlikle (temsil ettiği) devletin kendisine saldırmaktır" dedi.
Peskov, "Bu korkunç haber herkes tarafından, hepsinden önce de Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından gerçek bir trajedi, hem insani bir trajedi hem de devletler arası ilişkiler bakımından bir trajedi olarak algılandı" diye devam etti.
İKİ LİDER KARARLILIĞI ORTAYA KOYDU
Peskov'un aktardığına göre, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlov'un öldürülmesinin ardından yaptıkları telefon görüşmesinde 'provokasyon olarak niteledikleri bu trajedinin devletler arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermeyecekleri konusunda kararlılıklarını ortaya koydu.'
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