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Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığı'nda

Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığı'nda.26549
  • Giriş : 22.12.2016 / 15:44:00

Rus Büyükelçi Karlov için ilk tören Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi.

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Ankara'da Çağdaş Sanat Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Andrey Karlov ülkesinde.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov için resmi cenaze töreni hazırlanıyor. İlk tören ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.

Putin, Karlov'un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bırakarak, ailesine taziyelerini iletti.

Törende konuşma yapan Lavrov ise Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.

Karlov'un naaşı, Dışişleri Bakanlığının ardından dini tören için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne götürülecek.

TRT

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