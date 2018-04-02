Karlov soruşturmasında 8 kişi için flaş karar
Ankara'da katıldığı resim sergisinde sırtından vurularak öldürülen Rusya Büyükleçisi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 8 şüpheliye, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme” suçlamaları yöneltiliyor.
FETÖ yönetici kadrosu oldukları için haklarında daha önceden soruşturma açılan sanıklar, firari durumda bulunuyor.
Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen bir sergi açılışında Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.
NTV
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