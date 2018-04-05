Karlov suikastinde kritik gözaltı!
Ankara'da katıldığı resim sergisinde sırtından vurularak öldürülen Rus büyükelçi Andrey Karlov'un ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında eski BTK çalışanı gözaltına alındı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi' si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı bir kişi gözaltına alındı.
TRT
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