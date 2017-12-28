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Karne dönemi başlıyor!

Karne dönemi başlıyor!.12645
  • Giriş : 28.12.2017 / 14:25:00

Sağlık Bakanlığı, 9 bin 300 sözleşmeli sağlık personeline karne dönemi başlatıyor.

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Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Atamaları yıl sonuna kadar tamamlanacak olan toplam 9 bin 300 sözleşmeli sağlık personeli bundan sonra karne alacak. Karnesi kötü olan yöneticiyle ise bir daha sözleşme yapılmayacak.

Kamuda bir ilk... Karne geliyorBakan Gümüş, kamuda ilk kez başlayacak olan karne uygulamasının detaylarını Hürriyet'e şöyle anlattı:

“İl müdürleri atamamız yılbaşına kadar tamamlanacak. Sağlıktaki başarıyı artırmak amacıyla bundan böyle toplamda 9 bin 300 sözleşmeli sağlık personeli karne alacak. Bu karnelere göre görevlerine devam edip etmeyeceklerine karar verilecek. Kamuda bunu ilk yapacak olan Sağlık Bakanlığı olacak. Sözleşmeli il müdürleri, tüm müdür yardımcıları (başkanlar), ilçe müdürleri, başhekimler, başhemşireler vs. hepsi sözleşmeli olacak. Örneğin bir hastanede önemli bir ilerleme kaydedilemiyor, başarı düzeyi düşüyorsa önce başhekimi, başhemşiresi vs. ile yolları ayıracağız. Bu başarısızlık tüm ilde görülüyorsa o zaman il müdürleri ve yardımcıları ile bir daha sözleşme imzalamayacağız. Ancak bu kişilerin karnesi iyi ise o zaman tabi ki ödül mekanizması devreye girecek.”

Müsteşar Gümüş, hekimlerde emeklilik yaşının 72’ye yükseltildiğini anımsatarak, 100 hekimin devlet hastanelerinde çalışmak için başvurduğunu açıkladı. Gümüş, "Değerlendirmeler yapılıyor. İş yapma kabiliyeti olanlar, il müdürlerince uygun görülürse yeniden çalışacaklar” dedi. 

120 BİN DOKTORA DA KARNE

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda doktorlara da karne verilmesi için çalışma başlatmıştı. Bu çalışmada da sona gelindiği öğrenilirken, Sağlık Müsteşarı Gümüş, bu konuyla ilgili de şunları söylemişti:

“Bundan böyle uzmanlığını alan doktor, ‘artık uzmanım’ deyip köşesine çekilemeyecek. Kendisini geliştirmek zorunda kalacak. Bizde 40 bin pratisyen doktor, 80 bin uzman doktor var. Yıllık kaç hastaya baktıkları, kaliteli bakıp bakmadıkları, sonuçların ne olduğu, kaç hastanın vefat ettiği, kaçında komplikasyon oluştuğunu mutlaka kontrol edeceğiz. Karnesi iyi olmayan hekimler eğitime alınarak teşvik edilecek. Doktorların yaptıkları ameliyatları da inceleyeceğiz. Örneğin ameliyatların yüzde 80’i sorunluysa, gerekirse ‘sen şu ameliyatları yapmayacaksın’ dememiz gerekir.”

HÜRRİYET

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