Karne hediyesi sinema ve tiyatro
Ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimleriyle, yüzlerce çocuğun tatili şenliğe dönüşecek.
İKİ SALONDA, DÖRT FİLM
Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatiline gün sayan öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri düzenliyor. ‘Doraemon: Taş Devri Macerası’, ‘Robinson Crusoe’, ‘En Süper Kahramanlar’ ve ‘Kuzular Kurtlara Karşı’ isimli filmler, iki ayrı kültür merkezinde dönüşümlü olarak çocuklarla buluşacak. Deniz Baykal Kültür Merkezi’ndeki gösterimler; 25, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde, saat 13.00 ve 15.00’te iki seans halinde yapılacak. Karşıyakalı öğrenciler, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde de 1, 2 ve 3 Şubat’ta, yine aynı saatlerde film izleme imkanı bulacak.
‘BİRLİKTE OYNALIM’ SAHNEDE
Ayrıca, Tiyatro Ege ile Ege Sanat Tiyatro Organizasyonu tarafından sahnelenen ‘Birlikte Oynayalım’ isimli oyun da yarıyıl tatilinde öğrencilerin beğenisine sunulacak. Çocuklara yönelik sosyal mesajlar içeren oyun; 20 ve 27 Ocak saat 13.00 ile 30 Ocak saat 14.30’da Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Deniz Baykal Kültür Merkezi ise 30, 31 Ocak ve 1 Şubat saat 13.00’da tiyatro şölenine ev sahipliği yapacak. Sinema ve tiyatro etkinliklerine ilişkin, 399 40 92 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.
BAŞKAN’DAN ÇOCUKLARA DAVET
Yarıyıl tatilinde tüm çocukları sinema ve tiyatroyla buluşmaya davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çocuklarımıza hem karne hediyesi vermek hem de tatil günlerini kaliteli etkinliklerle geçirmelerini sağlamak adına dolu dolu bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca gösterdikleri gayret için kutluyor, şimdiden iyi tatiller ve iyi seyirler diliyorum” dedi.
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