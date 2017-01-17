Karne heyecanı bilgisayarlarla daha güzel!
Teknoloji devi Lenovo yarıyıl tatiline giren çocuklara iki harika dizüstü bilgisayar hediye alternatifi sunuyor. Lenovo Ideapad 510 ve Lenovo Ideapad 310 ile yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklarınızı mutlu edip ikinci dönem için onları bu güzel hediyelerle motive edebilirsiniz. Son derece güçlü ve sağlam bu iki dizüstü bilgisayarla çocuklar, tatil boyunca film seyretmenin, müzik dinlemenin, oyun oynamanın keyfini sonuna kadar yaşayacaklar. Okullar açıldığında ise Lenovo Ideapad 510 ve Lenovo Ideapad 310 ders çalışırken yüksek performansıyla onların en büyük yardımcısı olacak.
Etkileyici ses ve yüksek görüntü kalitesi sunan Lenovo Ideapad 510, çalışma ve eğlence için mükemmel bir hediye. DDR4 çip ile daha yüksek performans, düşük güç tüketimi ve artırılmış güvenilirlik sunan Lenovo Ideapad 510, üstün bir multimedya güç merkezine sahip. 15.6" Full HD ekranıyla Lenovo Ideapad 510, Windows 10 özellikleri ve Intel® Core işlemcisiyle de çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olacak.
Lenovo Ideapad 310, geliştirilmiş ses özelliği, 7. Nesil Intel® Core™ işlemcisi ve 15.6" HD ekranı ile yarıyıl tatilinde çocuklarınızın en kullanışlı multimedya arkadaşı olmaya aday. Dolby teknolojisi ve stereo hoparlörleri sayesinde, müzik dinlemek ve oyun oynamak çok daha keyifli olacak. Lenovo Ideapad 310, 802.11 a/c WiFi ile 3 kata kadar daha yüksek bağlantı hızına sahip.
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