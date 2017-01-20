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Karneler Başkan Göksu'dan

Karneler Başkan Göksu'dan.17245
  • Giriş : 20.01.2017 / 16:06:00

Esenler'de binlerce öğrenci, yarı yıl tatiline başladı.

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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenlerli öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Esenlerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-17 Eğitim- Öğretim Yılının birinci döneminin kapanışı münasebetiyle ilçe genelindeki tüm okullarda Karne Şenliği düzenledi. Engin Can Güre İlkokulu'ndaki programa; Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Ercan, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldılar.

Yoğun geçen bir dönemi geride bırakan öğrenciler, karnelerini Kaymakam Şahin, Başkan Göksu ve diğer protokol üyelerinin elinden aldılar. Başkan Göksu, heyecanları gözlerinden okunan çocuklara tatille ilgili tavsiyelerde  bulundu.

Tüm öğretmen ve öğrencilerin tatili fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Başkan Göksu, "Yaz tatiline göre kısa da olsa 15 günlük bu tatili en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Böylece ikinci döneme daha zinde, daha istekli bir başlangıç yapabilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yarı yıl tatili diliyorum" dedi.

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