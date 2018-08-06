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Kars'ta şehitler anıtına saldırı

Kars'ta şehitler anıtına saldırı.26509
  • Giriş : 06.08.2018 / 17:16:00

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki şehitler anıtına saldırıda bulunuldu.

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Büyüyen Beşik

Şoke eden olay Kars'ın Arpaçay ilçesinde oldu. Büyük Çatma köyünde 1915-1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen kadın ve çocukların anısına dikilen anıt saldırıya uğradı.

Anıt mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına 2014 yılında yaptırılan şehitler anıtına, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamlığı ve köy muhtarlığı tarafından yaptırılan anıtın mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edilirken, mermerde yazılı şehit isimlerine de zarar verildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışılıyor.

Büyük Çatma köyünün muhtarı İbrahim Birdal, olayın, Türkiye’ye yapılmış saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüz. Şehitlikte iyileştirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah işçiler gittiklerinde bu manzarayla karşılaşmışlar. Bize haber verdiler. Biz de gelip baktı ki ışıklandırmalar, mermerler kırılmış, şehitlikteki isimler tahrip edilmiş. Durumu jandarmaya bildirdik. Köy camisinden de anons ederek, köylülerimizin de gelip, bu manzarayı görmelerini istedik. Şu anda çok üzgünüz. Şehitlikten ne isterler, anlamış değiliz" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehitler anıtına saldırı ile ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtilerek, "İlimiz Arpaçay İlçesi Büyük Çatma Köyü’nde bulunan Büyük Çatma Köyü Şehitlik Anıtı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz tarafından gerekli tadilat ve genel bakımlarının yapıldığı sırada 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahribata uğramıştır. Konu hakkında kolluk güçlerimizce gerekli tahkikata başlanılmış olup; Büyük Çatma Köyü Şehitlik Anıtında Valiliğimizce gerekli tadilat ve bakım çalışmaları yapılacaktır" denildi.

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