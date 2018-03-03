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Kars'ta sokakta çatışma: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta sokakta çatışma: Ölü ve yaralılar var.19392
  • Giriş : 03.03.2018 / 13:41:00

Kars'ın Atatürk Caddesi'nde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktığı öğrenildi.

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Kars'ta 2 grup arasında çatışma çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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