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Karşıyaka'da 110 bin kişi spor yaptı

Karşıyaka'da 110 bin kişi spor yaptı.24009
  • Giriş : 03.01.2017 / 10:42:00

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılı boyunca düzenlediği faaliyet ve organizasyonlarla 110 bin kişiye spor yatırdı.

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Etkinlikleri 300 binden fazla sporsever izledi. Branş sayısı 3’ten 20’ye çıkarılan Karşıyaka Belediyespor da Türkiye, bölge ve il çapında toplam 42 derece elde etti. 9 oyuncu ile 1 antrenör milli kadrolara davet edildi. Başkan Akpınar, “Karşıyakamızı sporun her branşında markalaştırma hedefiyle çıktığımız yolda, emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

ATILIM YILI 2016

Karşıyaka’yı ‘Sporun Başkenti’ haline getirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl her branşta önemli atılımlar yaptı. Hem profesyonel hem de amatör sporcular için toplam 93 ana etkinlik başlığı altında, 712 faaliyete imza atıldı. Basketboldan judoya, satrançtan jimnastiğe kadar farklı dallarda gerçekleşen organizasyonlarda 110 bin sporcu ter döktü. İzleyici sayısı da 300 bini aştı.

‘MİLLİ’ GURUR

2014 yılı öncesinde sadece 3 branşta faaliyet gösteren Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ndeki branş sayısı 20’ye çıkarıldı. Daha önce 80 olan lisanslı sporcuların sayısı ise 735’e ulaştı. Belediyespor takım ve oyuncuları; Türkiye, bölge ve il çapında, 18’i birincilik olmak üzere, toplam 42 derece kazandı. 2 milli okçunun yanı sıra, 7 genç de Hentbol U-17 Erkek Milli Takım kadrosuna davet edildi. Boccia Antrenörü Gülşah Ürel ise Boccia Milli Takım Antrenörlüğüne seçildi.

SPORUN BAŞKENTİ

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Göreve geldiğimizde bir söz verdik; ‘Karşıyaka sporun başkenti olacak’ dedik. İlk günden beri de bu sözümüzün arkasında duruyor, her branşta güçlenmeye devam ediyoruz. 2016 yılı bu anlamda bizim için atılım yılı oldu. Hem profesyonel sporcularımızı destekledik hem de her yaştan vatandaşımıza spor yaptırdık. Yeteneklerini keşfedip, geliştirmelerini sağladık. Karşıyakamızın ‘Aktif Şehir’ unvanına da yakışan çalışmalarımızla, sporun her dalında gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.

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