Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım

Giriş : 02.01.2017 / 10:42:00

Karşıyaka'yı her alanda geleceğe taşımak ve daha çağdaş bir kent yaratmak için var gücüyle çalışan Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında toplam 25 milyon liralık yatırıma imza attı.