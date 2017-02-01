Kartal'da bir DEAŞ üyesi daha gözaltına alındı
Ülkenin dört bir yanında kanlı eylemler düzenleyen terör örgütü DEAŞ'ın üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları devam ediyor. Kartal'da metro istasyonları çevresinde şüphelenilen Suriyelinin üzerinden 6 bin TL ve 2 adet cep telefonu bulundu.
Vatan'ın aktardığına göre, ilaç satın alarak Suriye'ye yardım için gönderdiğini söyleyen şüpheli, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.
Burada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede IŞİD militanı olduğunu değerlendirilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı fotoğraflar bulundu. Zanlının sorgusunda kardeşinin IŞİD için savaşırken öldürüldüğünü söylediği de öğrenildi. IŞİD ile bağlantısı olabileceği değerlendirilen şahsın sorgusu sürüyor.
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