Facebook Twitter Rss

Kartal'da bir DEAŞ üyesi daha gözaltına alındı

Kartal'da bir DEAŞ üyesi daha gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 01.02.2017 / 13:50:00

İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda 1 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ülkenin dört bir yanında kanlı eylemler düzenleyen terör örgütü DEAŞ'ın üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları devam ediyor. Kartal'da metro istasyonları çevresinde şüphelenilen Suriyelinin üzerinden 6 bin TL ve 2 adet cep telefonu bulundu.

Vatan'ın aktardığına göre, ilaç satın alarak Suriye'ye yardım için gönderdiğini söyleyen şüpheli, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.

Burada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede IŞİD militanı olduğunu değerlendirilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı fotoğraflar bulundu. Zanlının sorgusunda kardeşinin IŞİD için savaşırken öldürüldüğünü söylediği de öğrenildi. IŞİD ile bağlantısı olabileceği değerlendirilen şahsın sorgusu sürüyor.

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Cerrahpaşa'da gergin anlar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çocukları kaçırıp 8 bin TL'ye satıyorlar

Çocukları kaçırıp 8 bin TL'ye satıyorlar

Korkunç iddia CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi.

 

Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti

Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan kötü haber geldi.

Harp okulu öğrencilerine tahliye

Harp okulu öğrencilerine tahliye

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildi.

 

İlk kadın general adayı gözaltında

İlk kadın general adayı gözaltında

Türkiye'nin ilk kadın general adayı Bilgehan Bülbül gözaltına alındı.

YSK'dan o müdüre soruşturma

YSK'dan o müdüre soruşturma

YSK müdürünün skandal paylaşımı sonrası YSK harekete geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya