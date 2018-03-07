Kasap, porno izleyen oğlunun elini kopardı!
İlginç olay Hindistan'da yaşandı. Kasap olan baba, telefonla fazla vakit geçiren ve porno içerlikli videolar izleyen oğlunun bileğini satırla kesti. Baba cezaevine giderken gencin elinin kaynamasının düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.
İddialara göre yakın zamanda akıllı telefon alan oğlunun cihazla çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle evde tartışma yaşanıyordu.
Oğlunu pornografik içerikli videolar izlediği için birkaç kez uyaran kasap oğlundan telefnu vermesini istedi.
Telefonu alıp kaçan 18 yaşındaki çocuk ertesi gün babasıyla aynı sebep nedeniyle yeniden tartıştı. Kasaplık yapan baba eline aldığı satırla oğlunun sağ elini kopardı.
Yakınları çocuğu hastaneye kaldırırken baba cezaevine gönderildi. Tedavi altına alınan çocuğun elinin koluna kaynamasının çok düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi.
Pornografik videolar yayınlayan bir site, Hindistan'ın , ABD ve İngiltere'den sonra en çok video izleyen üçüncü ülke olduğunu açıklamıştı.
NTV
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