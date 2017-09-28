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Kaset soruşturmasında flaş gelişme

Kaset soruşturmasında flaş gelişme.17063
  • Giriş : 28.09.2017 / 10:41:00

Deniz Baykal ile ilgili kaset soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP milletvekiline yönelik kaset kumpası soruşturmasında önemli açıklamalar geldi.

Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek','Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek', 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek', 'Kamu Görevlisinin Sahteciliği', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından dava açıldı.

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