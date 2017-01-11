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Kasım ayı cari açık beklentilerin altında!

Kasım ayı cari açık beklentilerin altında!.39704
  • Giriş : 11.01.2017 / 11:42:00

Kasım ayı cari işlemler açığı 2 milyar 270 milyon olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı cari işlemler açığını 2 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

12 aylık cari işlemler açığının da 33 milyar 651 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesiyşe kasım ayı cari işlemler dengesi kasımda beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

Ekim ayında cari işlemler açığı 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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