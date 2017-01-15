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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 farkla yeni

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 farkla yeni.20118
  • Giriş : 15.01.2017 / 15:25:00

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bol gollü mücadelede Gençlerbirliği hiç gol atamadı.

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Kasımpaşa, evinde misafir ettiği Gençlerbirliği'ni eli boş gönderdi. 3-0 sona eren mücadelede 3 puan Kasımpaşa'nın hanesine yazıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Mücadelenin 4. dakikasında Veysel Sarı, Aydın Karabulut'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını gole çeviren Titi, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Tunay Torun'un ortasına Adem Büyük şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.

Bu golden 3 dakika sonra Hopf'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde David Pavelka kafa ile tamamlayarak farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı: 3-0.

82. dakikada Orhan Şam ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç Paşa'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 21 puana yükselirken, Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.

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