Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 farkla yeni
Kasımpaşa, evinde misafir ettiği Gençlerbirliği'ni eli boş gönderdi. 3-0 sona eren mücadelede 3 puan Kasımpaşa'nın hanesine yazıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
Mücadelenin 4. dakikasında Veysel Sarı, Aydın Karabulut'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını gole çeviren Titi, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.
13. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Tunay Torun'un ortasına Adem Büyük şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.
Bu golden 3 dakika sonra Hopf'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde David Pavelka kafa ile tamamlayarak farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı: 3-0.
82. dakikada Orhan Şam ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç Paşa'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 21 puana yükselirken, Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.
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