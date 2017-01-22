Kasımpaşa-Trabzon maçında olay pozisyon
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Kasımpaşa-Tranzonspor mücadelesinde ilginç bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 34.dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın yaptığı kafa vuruşunu Trabzonspor kalecisi Onur KIvrak çizgi üzerinden yaptığı 2 müdahale ile güçlükle çıkardı. Topun kale çizgisini geçtiğini düşünen Kasımpaşalı futbolcular pozisyonun ardından uzun süre gol itirazında bulundu. Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler golü vermedi ve oyunu devam ettirdi.
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