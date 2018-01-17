Kastamonu'da polise FETÖ'den 6 yıl hapis
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan Sinan Vargit, tutuklu bulunduğu Kütahya Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Vargit, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.
Mahkeme heyet sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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