Facebook Twitter Rss

Kastamonu'da polise FETÖ'den 6 yıl hapis

Kastamonu'da polise FETÖ'den 6 yıl hapis.18868
  • Giriş : 17.01.2018 / 16:36:00

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan polis memuru için karar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan Sinan Vargit, tutuklu bulunduğu Kütahya Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Vargit, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyet sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser ilacı açıklaması

Rıdvan Dilmen kararını verdi: Kapatıyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

BTK'dan Wikipedia açıklaması

BTK'dan Wikipedia açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Wikipedia ile ilgili açıklamada bulundu.

 

Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

İstanbul eski Baro Başkanı Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki geldi.

Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.

 

Akar, ABD'li komutanla görüşüyor

Akar, ABD'li komutanla görüşüyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile buluşacak.

BUDO ve İDO seferleri iptal!

BUDO ve İDO seferleri iptal!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya